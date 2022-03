Call of Duty: Warzone wird für Android- und iOS-Spieler aufbereitet

Activision möchte Call of Duty: Mobile und Call of Duty: Warzone zusammenwerfen, um auf dem Handymarkt kompetitiv zu bleiben. In einem Artikel erfahren wir, dass das Battle-Royale-Erlebnis auf iOS- und Android-Geräten eine eigene Version erhalten wird. Zur Umsetzung und den Unterschieden mit der Vorlage äußert sich das Unternehmen noch nicht, denn stattdessen bekommen wir lediglich das gängige Marketingversprechen, dass Call of Duty: Warzone Mobile "speziell für Android und iOS" gemacht wurde, zu hören. Dieses Spiel soll also keine einfache Portierung sein.

Näheres erfahren wir unter anderem auch deshalb nicht, weil das Spiel offensichtlich noch nicht so weit ist. Ein weiterer Grund für diese frühe Projektbestätigung sind Stellenausschreibungen, die diese Woche veröffentlicht wurden. Kommt den Entwicklern nichts dazwischen, soll aber noch in diesem Jahr eine frühe Edition spielbar werden.