Call of Duty: Warzone wächst brutal weiter

Vor einer Woche konnten wir feststellen, dass Call of Duty: Warzone nach nur drei Tagen von 15 Millionen Menschen gespielt wurde. Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt bereits über das unvorstellbare Wachstum lustig gemacht und mit euch gewettet, dass wir das nächste Mal von Infinity Ward hören werden, wenn sie 25 Millionen Spieler erreichen. Damit lagen wir nicht ganz richtig, weil die Entwickler etwas länger auf sich haben warten lassen:

"Über 30 Millionen von euch sind vorbeigekommen, um #Warzone zu spielen. Vielen Dank an diese erstaunliche Community. Springt rein und spielt jetzt kostenlos. #FreeCallofDuty", schreibt der Entwickler auf seinen sozialen Kanälen.

Zum Vergleich: Fortnite benötigte fast drei Monate, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen und Apex Legends erreichte nach einer Woche 25 Millionen Spieler. Letzteres konnte in einem Monat 50 Millionen Spieler anlocken, doch Call of Duty: Warzone dürfte diesen Rekord bei seinem Tempo in wenigen Wochen knacken. Habt ihr gedacht, dass das Game so gut läuft?