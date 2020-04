Call of Duty: Warzone und Modern Warfare erhalten nächste Woche neue Karten und mehr

Infinity Ward hat uns daran erinnert, dass sie am 8. April die dritte Saison in Call of Duty: Modern Warfare starten. Die Änderungen, die an diesem Tag ins Spiel gelangen, werden sich auch auf Call of Duty: Warzone beziehen, dem neuen Battle-Royale-Standalone-Spielmodus. Die Entwickler haben uns bislang nur ein Bild zur Verfügung gestellt, das anscheinend die Gerüchte zu zwei zurückkehrenden Karten bestätigt: Village (Modern Warfare 3) und Backlot (Modern Warfare 2). Im Mittelpunkt des Teaser-Bildes können wir offensichtlich einen Blick auf Alex Mason werfen, der in der Modern-Warfare-Historie einiges durchgemacht hat. Wir erwarten weitere Informationen und Bestätigungen Anfang der Woche.