Call of Duty: Warzone schießt nun mit 120 fps auf PS5

Gestern wurden der Battle-Royale-, der Mehrspieler- und der Zombies-Spielmodus von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War mit neuen Inhalten aktualisiert. Treyarch und Raven Software haben PS5-Spielern neben diesen erwarteten Auffrischungen einen 120fps-Modus zur Verfügung gestellt, der auf der Xbox Series bereits seit sieben Monaten erhältlich ist. Um diesen Spielmodus zu erleben, benötigt ihr einen kompatiblen Fernseher und ein HDMI-2.1-Kabel. Alle Infos zum aktuellen Content-Patch findet ihr an dieser Stelle.