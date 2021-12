Call of Duty: Warzone Pacific

HQ

Die jüngste Update in Call of Duty: Warzone kann seit ein paar Tagen gespielt werden und es bringt einige Veränderungen ins populäre Battle-Royale-Spiel der Activision-Familie. Die neue Karte, die Integration von Call of Duty: Vanguard und die neuen Fahrzeugen haben mich wieder in die Arena gelockt, um zu sehen, ob die neuste Version von Warzone den erfolgreichen Ego-Shooter aufmischen und weiterentwickeln kann.

Die Neuerungen genügen, damit Fans des Spiels mal wieder ein paar Runden spielen können.

Die größte Veränderung ist natürlich die neue Karte: Caldera. Die sonnige Pazifikinsel ist ein starker Kontrast zu den verschneiten Gebirgen von Verdansk. Es gibt dichten Dschungel, Strohhütten, viele Gebäude aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die U-Boot-Bunker aus dem Mehrspielermodus von Vanguard, und die ganze Insel wird von goldenen Stränden und azurblauem Meer eingerahmt. Caldera ist abwechslungsreich und es gibt unterschiedliche Landschaften, die eine willkommene Abwechslung zum Schnee und Beton vom Verdansk darstellen. Die Klippen am Strand können mit Ziplines erreicht werden, die es auch am höchsten Punkt der Karte gibt - dort findet ihr natürlich jede Menge Ausrüstung.

Das klingt, als sei Caldera eine willkommene Verbesserung für Warzone und das stimmt auch teilweise, aber leider wird die gesamte Karte in ausgewaschenen, braunen oder beigen Farbentönen dargestellt. Es ist wirklich schade, wenn man bedenkt, wie fantastisch Vanguard streckenweise aussieht und das schmälert am Ende die Freude über die Verbesserungen, die Caldera mit sich bringt. Leider ist mein Spiel in den vergangenen Tagen mehrfach abgestürzt und es kommt ab und zu zu merkwürdigen, visuellen Grafik-Bugs.

Das Schlimmste ist für mich aber die Art und Weise, wie Vanguard in Warzone integriert wurde. Warzone soll der Ort sein, der Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops Cold War und nun auch Call of Duty: Vanguard zusammenbringt, aber die Waffen aus den jeweiligen Spielen werden behandelt, als wären sie eigenständig. Wenn ihr die PPSH-41 bereits in Cold War aufgelevelt habt, dann fangt ihr in Vanguard wieder bei null an, um die verschiedenen Aufsätze freizuschalten. Das gilt auch für Waffen, wie die Kar98k aus Modern Warfare. Es ist wirklich frustrierend, grade weil es so unglaublich lange dauert, alle Aufsätze freizuschalten.

HQ

Was diesen Umstand noch verschlimmert ist die Tatsache, dass in vielen Spielmodi nur die Vanguard-Waffen benutzt werden können. Dadurch ist ein großer Teil der Ausrüstung, die ihr über die Jahre angehäuft habt, einfach obsolet geworden. Ich verstehe, dass ein Ego-Shooter im Zweiten Weltkrieg authentische Waffen braucht, aber es gibt ja auch Holo-Visiere und die gab es damals ganz sicher noch nicht...

Es wurden darüber hinaus noch ein paar andere Dinge überarbeitet. Der Gulag ist jetzt weniger offen und der Blick für die Zuschauer an manchen Stellen verbaut. Auf der einen Seite kann ich die Entscheidung verstehen, weil Teams sich so schlechter absprechen können und es zu einem echten Eins-gegen-Eins-Duell kommt, auf der anderen Seite hat das Arenaszenario den Gulag aber erst so einzigartig gemacht...

Eine weitere, wichtige Neuerung sind die Flugzeuge, mit denen wir sehr schnell größere Distanzen zurücklegen können. Ich hatte die Befürchtung, dass die Flugzeuge im Kampf zu stark sein könnten, aber die fordernde Steuerung gleicht diesen Umstand gut aus und macht sie somit gleichzeitig zu einem willkommenen Neuzugang.

Sonderlich hübsch sieht diese Welt leider nicht aus, denn alles ist irgendwie beige oder braun.

Das Spiel läuft nicht auf einer neuen Engine, daher ist das Gun- und Gameplay eigentlich identisch mit dem Vorgänger, aber die Einführung des Anti-Cheat-Systems hat die Spielerfahrung erheblich verbessert. Mir ist bisher noch kein Cheater unangenehm aufgefallen, während es früher wie ein Sechser im Lotto war, wenn mal keiner unterwegs war. Wirklich sehr schön, zumindest bislang.

Obwohl Warzone Pazifik einige Neuerungen einführt, macht es nicht den großen Sprung, den ich mir erhofft hatte. Die neue Karte ist toll und das Anti-Cheat-System ein echter Pluspunkt, aber die Vanguard-Integration ist frustrierend und eine fehlende Current-Gen-Adaption für Xbox Series und PS5 hält das populäre Battle-Royale-Spiel zurück (PC-Spielern und Spielerinnen wird das weniger auffallen, aber auf den Konsolen gibt es immer noch keinen Regler für das Sichtfeld). Somit sind das alles nur nette Veränderungen für Warzone, die gerade mal aus Ausrede taugen, um mal wieder vorbeizuschauen. Ich bin ein wenig enttäuscht, denn es hätte so viel mehr sein können.

HQ