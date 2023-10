Call of Duty: Warzone Mobile wurde auf 2024 verschoben

Fans müssen sich nun noch etwas gedulden, um Call of Duty Warzone Mobile spielen zu können. Während des Call of Duty Next-Events, das Anfang dieser Woche stattfand, wurde bestätigt, dass das Veröffentlichungsdatum des Spiels von Q3 2023 auf Q2 2024 verschoben wurde.

In Bezug auf die Verzögerung sagte Co-Studiochef Chris Plummer: "Wir haben noch ein paar Dinge, die wir aufpolieren wollen, bevor wir im Frühjahr 2024 auf der ganzen Welt veröffentlichen."

Laut der offiziellen Website des Spiels wird Call of Duty: Warzone Mobile den Fans ein "Weltklasse-Battle Royale in Ihrer Tasche" bieten. Das Spiel wird Berichten zufolge einen gemeinsamen Fortschritt zwischen Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare II enthalten und bietet Matches mit bis zu 120 Spielern.

In anderen Call of Duty-Nachrichten wurde enthüllt, dass Call of Duty: Modern Warfare III nach dem Start mindestens 12 Karten erhalten würde. Weitere Informationen finden Sie hier.

Danke, Eurogamer.