Call of Duty: Warzone Mobile s Server werden in zwei Monaten abgeschaltet

Im Mai letzten Jahres hat Activision Call of Duty: Warzone Mobile aus den Läden weltweit entfernt, nachdem sie vorher auch aufgehört hatten, neue Inhalte für das Spiel zu erstellen. Typischerweise wird das bei Live-Titeln schnell von einem kompletten Stillstand des jeweiligen Spiels gefolgt, und genau darum geht es heute.

Activision hat bestätigt, dass in bereits zwei Monaten die Server von Call of Duty: Warzone Mobile endgültig offline genommen werden. Am 17. April 2026 wird das Spiel für keine Fans mehr spielbar sein, selbst für diejenigen, die trotz der Tatsache, dass seit etwa neun Monaten keine neuen Fans das Spiel herunterladen oder darauf zugreifen konnten, regelmäßig vorbeischauen.

Warum dies geschieht, fügt eine Stellungnahme hinzu: "Vor der Entfernung des Spiels aus den Stores im Mai 2025 haben wir mehrere Serviceänderungen für Call of Duty: Warzone Mobile angekündigt, darunter das Ende der Bereitstellung neuer saisonaler Inhalte und Gameplay-Updates sowie die Einstellung sozialer Funktionen und In-App-Käufe mit echter Währung.

"Seitdem haben wir die endgültige Entscheidung getroffen, Call of Duty: Warzone Mobile offline zu nehmen. Obwohl wir stolz darauf sind, Call of Duty: Warzone auf authentische Weise auf Mobilgeräte zu bringen, hat es leider nicht unsere Erwartungen an mobile Spieler erfüllt wie bei PC- und Konsolenpublikum."

Für diejenigen, die eine Alternative zu Warzone Mobile suchen, empfiehlt Activision einfach, stattdessen Call of Duty Mobile zu spielen.