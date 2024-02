Call of Duty: Warzone Mobile hat endlich ein Veröffentlichungsdatum

Activision hat heute einige aufregende Neuigkeiten zu Call of Duty: Warzone Mobile, das endlich ein festes Veröffentlichungsdatum erhalten hat. Es kommt am 21. März und es scheint, als ob sich eine ganze Menge Spieler auf diesen Moment freuen, da sich bereits über 50 Millionen über Android und iOS vorregistriert haben.

Aber der Spaß hört hier nicht auf, denn Call of Duty: Warzone Mobile wird auch mit Call of Duty: Warzone 2 und Call of Duty: Modern Warfare III geteilt. Dadurch ist es möglich, deine Ausrüstung in Call of Duty: Warzone Mobile aufzuleveln und sie sowie deine EP in die anderen Titel zu bringen.

Bei der Veröffentlichung wird Call of Duty: Warzone Mobile mehrere Multiplayer-Karten bieten, wobei Activision Shipment und Shoot House als zwei der enthaltenen Karten angibt. Und was noch wichtiger ist, es wird auch zwei großflächige Karten geben, nämlich Verdansk und Rebirth Island, die beide so etwas wie Fan-Favoriten für die Call of Duty -Community sind.