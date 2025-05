Call of Duty: Warzone Mobile geht unter, nachdem die Erwartungen nicht erfüllt wurden

HQ

Es gab viele Befürchtungen, dass Call of Duty: Warzone 2.0 Anfang des Jahres in den letzten Zügen liegt, und einige behaupteten sogar, dass die Rückkehr von Verdansk eine Art letzte Chance für das Battle Royale war. Es scheint, dass die Befürchtungen in Bezug darauf übertrieben waren, da das Spiel anscheinend genug Publikum gefunden hat, um mit voller Kraft weiterzuarbeiten. Was in letzter Zeit nicht den gleichen Erfolg hatte, ist Call of Duty: Warzone Mobile, bei dem Activision nun beschlossen hat, den Stecker zu ziehen und den Prozess der Einstellung zu beginnen.

In einem langen Social-Media-Post und einer begleitenden FAQ-Seite stellt Activision fest, dass Warzone Mobile "die Erwartungen von Mobile-First-Spielern nicht erfüllt hat, wie es bei PC- und Konsolen-Zuschauern der Fall ist". Vor diesem Hintergrund hat der riesige Publisher beschlossen, keine neuen saisonalen Inhalte und frischen Gameplay-Updates mehr zu liefern, was auch die Fans daran hindert, Geld für Mikrotransaktionen im Spiel auszugeben. Und jetzt wird die Möglichkeit entfernt, das Spiel auch von mobilen Stores herunterzuladen.

Activision erklärt, dass jeder, der das Spiel vor dieser Ankündigung heruntergeladen hat, vorerst weiterspielen und die Cross-Progression-Systeme nutzen und auch ungenutzte Call of Duty Points ausgeben kann. Da jedoch die vollständige Abschaltung in Betrieb ist, ist es am besten, davon auszugehen, dass in naher Zukunft eine vollständige Abschaltung bevorsteht, auch wenn noch kein Datum genannt wird.

Activision stimmt mit den Worten ab: "Wir wissen, dass diese Nachricht enttäuschend sein kann, und wir schätzen die Unterstützung, Leidenschaft, das Feedback und das Engagement unserer Community sehr."