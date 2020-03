Call of Duty: Warzone jetzt ganz allein und ohne Freunde spielen

Call of Duty: Warzone hat gestern Matchmaking-Optionen für Einzelspieler erhalten. Ihr müsst nicht länger mit fremden Spielern oder euren unfähigen Freunden zusammen abspringen, nutzt einfach die Solo-Warteschlange und setzt euch gegen 149 Feinde durch. Das neue Update für Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone steht bereits zur Verfügung, neben den Servern ordnet Infinity Ward Kill-Steals neuerdings richtig zu (Punkte bekommt derjenige, der die anderen Überlebenden niedergeschossen hat). Die Wiedergabeliste wurde ebenfalls aktualisiert und einige kleinere Fehler sind dabei behoben worden. Was soll der Entwickler als Nächstes angehen, um die Battle-Royale-Erfahrung zu verbessern?