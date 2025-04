Call of Duty: Warzone ist zurück

HQ

Es ist jetzt an der Zeit, dass die Franchise-Manager von Activision erkennen, was wir Spieler ihnen seit Jahren zu sagen versuchen: Warzone muss von den jährlichen Call of Duty-Veröffentlichungen befreit werden und das Spiel muss bei Raven Software bleiben und darf nicht zwischen Studios hin- und hergeworfen werden, die scheinbar nicht zusammenarbeiten können. Lassen Sie Warzone als eigenes Produkt mit seiner eigenen Identität existieren und lassen Sie Raven es mit der Unterstützung von High Moon und Beenox weiterhin herumkommandieren.

Denn nachdem Treyarch Warzone im vergangenen November abgesagt hat, sind fünf Monate vergangen und das Spiel hat 80 % seiner aktiven, regulären Spieler verloren. Über 80% laut mehreren Branchenquellen. In einem Versuch, einem sterbenden Battle-Royale-Spiel neues Leben einzuhauchen und all die Millionen zurückzulocken, die Warzone verlassen und aufgehört haben zu spielen, wurde Raven wieder in die Verantwortung versetzt und Beenox (der Al-Mazra und Vondel, zwei erstaunliche Karten, entwickelt hat) wurde damit beauftragt, Verdansk und darüber hinaus aufzuwerten; mehr oder weniger werden alle im November 2024 vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Vergiss Treyarchs hoffnungslos hässliche Area 99-Grafik, mit dem gestrigen großen Update sieht Warzone wieder so aus, wie es sollte.

Es war offensichtlich, wenn auch nicht direkt ausgesprochen, in Activisions eigenen "Patch Notes" für das gestrige große Update, dass die Idee darin bestand, Omnimovement fast vollständig zu entfernen, das Beutesystem mit schwebenden Objekten / Waffen und der Möglichkeit, 9-mm-Geschütze in die Luft zu schießen, auf dem Weg zum Boden (vom Flugzeug aus) wiederherzustellen, den Serverpark bei Demonware mit Maschinen aufzurüsten, die mit einer höheren Frequenz als 10-20 Hz arbeiten, und zu versuchen, die geradezu bizarre Anzahl von Cheatern, die am Ende Warzone besetzt haben. Natürlich ist es noch zu früh, um nach einer Nacht zu sagen, ob es ihnen gelingen wird, den Großteil der verlorenen Spieler zurückzulocken oder nicht, aber es ist keine leichte Aufgabe, nach vier Stunden Spielzeit zu schließen, dass Raven Software hier Großartiges geleistet hat - genau wie Beenox. Denn nach fünf Monaten hoffnungsloser Designentscheidungen und mieser Ingame-Performance fühlt sich Call of Duty: Warzone wieder wie ein funktionierendes, ausgearbeitetes Spiel an. So wie es im September 2024 geschah. So wie schon im Mai 2020.

Verdansk ist zweifellos eine der besten Battle-Royale-Karten aller Zeiten, und im Jahr 2025 ist sie besser als je zuvor.

Omnimovement wurde fast vollständig entfernt, was eine sehr willkommene Verbesserung ist, und die Bewegung erinnert mich jetzt eher an eine Mischung aus Modern Warfare III: Warzone und dem Spiel von 2020, dem Original. Das Gleiten auf dem Boden fühlt sich ein wenig anders an als in allen vorherigen Versionen, da es eine gequetschte, kurze Verzögerung zu geben scheint, wie dein Charakter seine "Rutsche" ausführt, was in Ordnung ist, wenn du mich fragst. Meiner bescheidenen Meinung nach gab es einen Hauch von zu viel Arcade-Geschmeidigkeit in der Art und Weise, wie du dich in Warzone von 2019 bis 2020 bewegt hast, während Warzone 2.0 für viele Spieler nachweislich zu schwer und langsam war. Omnimovement und die Art und Weise, wie das Spiel seit November letzten Jahres erlebt wurde, ist jedoch das schlimmste Spielgefühl in Call of Duty: Warzone aller Zeiten, und dass es für Raven in den letzten Monaten eine Priorität war, dies zu beheben, ist nicht besonders schwer zu verstehen.

Der OG-Gulag ist zurück und er ist gut, nur gut.

Darüber hinaus ist die Grafik wieder da, wo sie letzten Sommer war. Das Spiel sieht wieder großartig aus. Die absurd tiefe Asset-Bibliothek von Infinity Ward wird jetzt wieder voll ausgelastet, die Texturen sind hochauflösend (ich spiele auf Playstation 5 Pro), die Beleuchtung ist fantastisch und die Probleme mit der Sichtweite mit Anti-Aliasing und verschwommener Sichtbarkeit von der rotzigen Treyarch-Karte Area 99 sind ausgemerzt. Der Klang ist wieder großartig - auch. Unglaublich besser als in Black Ops 6: Warzone im letzten November, als Activision beschloss, in Bezug auf Audio in die PS3-Ära zurückzukehren und auch die Gelegenheit nutzte, besseren In-Game-Sound für echtes Geld in einem Spiel zu verkaufen, das nicht funktionierte. All dies wurde behoben und ich würde behaupten, dass die Akustik und der Richtungsschall hier besser sind als je zuvor in Warzone.

Auch der Klang ist fixiert, was eine gute Akustik und Richtschallsysteme bedeutet, die funktionieren, anstatt alle Soundeffekte übereinander zu stapeln.

Was ist mit Verdansk? Beenox hat die klassische Karte von 2019 in der neuen Version der hauseigenen Spiel-Engine IW von Infinity Ward neu erstellt und hier einen brillanten Job gemacht. Sie haben darauf verzichtet, eine Reihe von Änderungen an der Architektur und Struktur vorzunehmen (wie letztes Jahr gemunkelt) und sind stattdessen dem äußerst beliebten Original treu geblieben, haben aber die Modelle mit mehr Details und Texturen im Allgemeinen aktualisiert. Verdansk hat noch nie besser ausgesehen und schon im ersten Spiel zeigte sich, wie gut dieser Battle-Royale-Monolith wirklich ist. Schließlich hat Infinity Ward ursprünglich diese klassische Karte erstellt, die zusammen mit Al-Mazra das Beste ist, was Activision je in Bezug auf Karten gemacht hat. Ich hoffe nur, dass Verdansk bleiben wird, für immer, und dass Raven eine Kartenauswahlfunktion löst und auch Al-Mazra und Vondel wieder einfügt.

Das Spielgefühl ist dem von Warzone 2019 sehr ähnlich, auch hier mit ein wenig Warzone 2.0.

Nach der ersten vollen Nacht in Verdansk spreche ich jetzt ein stilles Gebet, dass Treyarch den Warzone-Topf nicht mehr umrühren kann, niemals, und dass Activision jetzt erkennt, dass diese Spielmechanik, diese Kombination aus Spielsystemen, dieses Spielgefühl und diese Version von Warzone das ist, was die Leute spielen wollen. Lassen Sie Warzone auf jeden Fall als eigenständiges Produkt leben, das nicht an die jährliche, nummerierte Veröffentlichung von Call of Duty gebunden ist, und mit durchdachten, skurrilen Updates für ein bereits funktionierendes Spiel, anstatt Dinge zu ersetzen, die die Spieler mögen, nur um ihrer selbst willen.