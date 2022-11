Call of Duty: Warzone ist wieder online, aber als Call of Duty: Warzone Caldera

HQ

Die ursprünglichen Call of Duty: Warzone-Server sind wieder verfügbar und kehren unter dem Banner von Call of Duty: Warzone Caldera zurück.

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, wurde das Spiel erheblich reduziert. Caldera ist jetzt die einzige verfügbare Karte, und Solos und Quads sind die einzigen verfügbaren Spiele. Außerdem sind der Ingame-Store und der Battle Pass verschwunden, aber zuvor freigeschaltete Kosmetika sind weiterhin verwendbar.

Viele beliebte Karten der Fans wie Rebirth Island, Verdansk und Fortune's Keep wurden entfernt und hinterlassen einen sauren Geschmack in den Mündern vieler Fans, die ihre Rückkehr gefordert haben. Da Caldera eine weitere Installation ist, häufen sich die Speicheranforderungen von Call of Duty-Titeln und die glanzlose Erfahrung ist für viele möglicherweise keine gerechtfertigte Installation.

Nach den Problemen mit Cheatern, großen Installationen und Gameplay rund um die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone 2 ist dies nicht die Rückkehr, auf die viele Fans gehofft haben. Der Umzug macht deutlich, wo die Prioritäten von Raven Software und Activision liegen, so dass Fans auf Verbesserungen und wiederkehrende Funktionen hoffen können, wenn dieses Spiel ins Rampenlicht gerückt wird.