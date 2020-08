Call of Duty: Warzone eröffnet Stadion im Trailer zur fünften Saison

Infinity Ward startet heute neue Inhalte in Call of Duty: Warzone und dem Hauptspiel, Call of Duty: Modern Warfare. Es gibt einen frischen Trailer, der die Highlights aus dem Content-Update zur fünften Saison im explosiven Fachjargon einfängt. Wie deutliche Hinweise zeigten, wird sich die Battle-Royale-Karte erheblich verändern, da wir neuerdings unter anderem das Stadion betreten oder mit einem Zug durch die Map fahren können.

In Call of Duty: Modern Warfare dürfen sich Spieler auf zwei neue Sechs-gegen-Sechs-Karten einstellen (Petrov Oil Rig und Suldal Harbour) und frische Umgebungen für die Spielmodi Ground War (Verdansk Intl. Airport) sowie Gunfight (Livestock) erwarten. Darüber hinaus werden einige Fahrzeuge jetzt Maschinengewehre tragen, damit eure Schützen eigene Munition sparen. Im gewohnten Stil warten neue Skins, Emotes und dergleichen auf alle Spieler, die auch in den folgenden Monaten viel spielen wollen. Das meiste davon seht ihr unten im Video: