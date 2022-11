Call of Duty: Warzone 2.0 hat bereits über 25 Millionen Spieler

HQ

Während es noch ein langer, langer Weg vor sich hat, um das einzuholen, was Call of Duty: Warzone auf seinem Höhepunkt erreicht hat, scheint es, als hätte Call of Duty: Warzone 2.0 einen ziemlich beeindruckenden Start in sich gehabt. Wie auf Twitter erwähnt, wurde uns gesagt, dass, obwohl die Battle Royale-Fortsetzung erst vor weniger als einer Woche debütierte, sich bereits über 25 Millionen Spieler angemeldet und einige Matches in Al Mazrah gespielt haben.

Unnötig zu sagen, dass 25 Millionen Spieler in fünf Tagen eine sehr beeindruckende Statistik sind, aber die eigentliche Frage wird sein, bei wie vielen Spielern das Spiel seinen Höhepunkt erreicht.

Während ihr ab heute auf PC, PlayStation und Xbox in Warzone 2.0 einsteigen könnt, könnt ihr hier auch unsere Gedanken zum Battle Royale-Nachfolger lesen.