Call of Duty: Warzone 2.0 enthüllt neuen Kartennamen

HQ

In einem neuen Tweet vom offiziellen Twitter-Account von Call of Duty wurde enthüllt, dass der neue Name der kleineren Karte, die ins Spiel kommt, Ashika Island ist.

Der Post auf Twitter enthüllte auch, dass wir im Laufe des Tages mehr Informationen über die Insel erhalten werden, als Teil von Activision, der den Hype für die zweite Staffel von Warzone 2.0 anheizt.

Die kleinere Karte soll ähnlich groß sein wie die ursprüngliche Karte aus dem ersten Call of Duty: Warzone und schnellere Spielmodi ermöglichen.

Neben diesen Kartenänderungen wird Saison 2 auch die Rückkehr des 1v1-Gulag mit sich bringen und einige Änderungen an den Features vornehmen, die auf dem Feedback der Spieler basieren.

Activision hat die zweite Staffel von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone 2.0 verschoben, um die Updates besser zu verbessern, so dass wir hoffentlich später sehen können, woran sie gearbeitet haben.