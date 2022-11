HQ

Wie kann man ein Genre deutlich verbessern, das vor ein paar Jahren explodierte und heute einige der bevölkerungsreichsten Videospiele aller Zeiten umfasst? Wie macht man so etwas, ohne entweder sein laufendes Publikum mit zu gewagten Features zu verprellen, sondern es auch schafft, genug neue Inhalte einzuführen, damit Veteranen bleiben und unterhalten bleiben? Nun, das sind unglaublich schwierige Fragen, die Epic Games mit Fortnite, Respawn Entertainment mit Apex Legends und auch Activision mit Call of Duty: Warzone zu einer großen Aufgabe gemacht haben, wobei jeder dieser Titel im Allgemeinen den häufigen Update-Zyklus bevorzugt, den der Live-Service bietet. Activision hat jedoch entschieden, dass dies heutzutage nicht genug ist, und jetzt haben wir eine Fortsetzung eines Battle Royale, das einst 150 Millionen aktive Spieler unterstützte.

Call of Duty: Warzone 2.0 ist eine Fortsetzung im gleichen Sinne wie Call of Duty: Modern Warfare II eine Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare . Die Spiele sind sich alle in ihrem Gunplay und Aussehen sehr ähnlich, aber diese 2022-Editionen haben zusätzliche Funktionen, die sie nur ein wenig besser machen. Sei es die Fähigkeit zu schwimmen, geringfügig unterschiedliche Zeit zum Töten und Gameplay-Tempo, verbesserte Grafik und Lichteffekte, all die typischen Doodads, die mit einem Spiel als Nachfolger einhergehen. Und in Warzone 2.0 sind alle neuen Ergänzungen von Modern Warfare II zu finden, was bedeutet, dass Sie eine Erfahrung erhalten, die taktischer ist und zum Realismus neigt, anstatt nur ein Arcade-Shooter in einer 150-Personen-Lobby zu sein.

Während diese Features manchmal ihre Vorteile haben, zum Beispiel in besseren Traversal-Optionen, bedeuten bestimmte Bereiche wie die niedrigere Time-to-Kill (TTK), dass Warzone 2.0 ein weitaus rücksichtsloserer und strafender Titel ist, da Sie oft sterben, bevor Sie eine Chance haben, zurückzuschlagen - wie es im regulären Multiplayer der Fall ist. Wieder ist es das Argument des Realismus gegen direktes Handeln. Und dies zeigt sich auch darin, wie das zonenschließende Gas auch funktioniert und Sie jetzt schwerer schädigt, und auch darin, wie Fallschäden jetzt eher exponentiell zu wirken scheinen.

Aber diese kleineren Systeme sind nicht alle neuen Features, die in Warzone 2.0 eingeführt wurden. Jetzt funktionieren Zonen anders und Sie können mehrere einzigartige Bereiche haben, die sicher sind, anstatt einen großen, konsequent schrumpfenden zu haben. In Geschäften kannst du jetzt bestimmte Waffen oder Ausrüstungsgegenstände kaufen, anstatt nur einen Loadout Drop für eine Eimerladung Bargeld. Panzerplatten erfordern jetzt, dass Rüstungswesten eine dritte Platte verwenden, anstatt eine dritte Platte schlagen zu können, sobald Sie Stiefel auf den Boden bekommen. Die Karte, Al Mazrah, hat jetzt KI-Soldaten (ähnlich wie Fortnite), die auf Sicht angreifen, aber mächtige Beute oder Stapel von Bargeld schützen und manchmal sogar Gegenstand von Zielen sind, die noch mehr Beute belohnen können. Es gibt viele zusätzliche Dinge zu tun und Möglichkeiten, mit dem Spiel zu interagieren.

Während ich schätze, was Infinity Ward und Raven Software mit diesen neuen Ergänzungen und Gameplay-Optimierungen gemacht haben, weil sie das Battle Royale-Gameplay frisch und neu erscheinen lassen, werde ich sagen, dass Warzone 2.0 sich aus einer Solo-Perspektive noch herausfordernder anfühlt. Zwischen den niedrigen TTKs, der Tatsache, dass der Gulag jetzt 2v2 ist (unabhängig davon, ob Sie Soli spielen, was mich verblüfft), und wenn man bedenkt, dass - wie es bei Warzone buchstäblich für immer der Fall war - der direktionale Ton immer noch unglaublich schwer im Auge zu behalten ist, sorgt das alles für eine Erfahrung, die ziemlich stressig und oft schwer zu genießen ist. Sicher, es ist großartig, dass das Inventar überarbeitet wurde und jetzt eher Apex Legends ähnelt (auch wenn sich die eigentliche Plünderung viel zu komplex und ein massiver Rückschritt anfühlt), aber was nützt mir, wenn ich von jemandem in den Rücken geschossen werde, den ich nicht hören konnte und keinen Hinweis hatte, dass er kommen würde, alles bevor ich fertig war, um den Feind zu plündern, den ich gerade ausgeschaltet habe.

Ich werde sagen, dass Al Mazrah aus Caldera kommt und einen Schritt nach oben macht. Es gibt weitere aufregende Sehenswürdigkeiten, von denen viele ehemalige Call of Duty-Karten, eine bessere Auswahl an Waffen, wirkungsvollere Bodenbeute sind, und alles wird auf eine sehr visuell auffällige Weise gehandhabt. Es fühlt sich sehr prestigeträchtig an, auch wenn es hier und da den einen oder anderen Fehler gibt. Zu sagen, dass dies Verdansk übertreffen wird, wäre sehr, sehr mutig, denn diese Karte ist zu diesem Zeitpunkt als goldenes Kind in die Köpfe der Warzone-Veteranen eingebrannt, aber nachdem ich ein Jahr im Pazifik gefangen verbracht habe, ist dies eine schöne Abwechslung von Tempo und Landschaft.

Aber hier ist der wahre Haken bei Warzone 2.0, und das hat Vorrang vor buchstäblich jeder anderen Änderung und Verbesserung, die eingeführt wurde: die Monetarisierung. Jetzt ist die eigentliche Monetarisierung und der Battle Pass in Ordnung, wenn ihr alle Kosmetika und Goodies, die ihr in der ursprünglichen Warzone gekauft habt, weiterführen konntet. Aber das ist nicht der Fall. Dies ist eine Fortsetzung, in der keinerlei Fortschritt vorangetrieben wird, was bedeutet, dass jeder, der ein Operator-Bundle oder eine Waffenblaupause usw. in der jetzt scheinbar alten Warzone gekauft hat, keinen Zugang dazu in diesem modernen, aber sehr, sehr ähnlichen Nachfolger hat. Sicher, es ist kostenlos zu spielen, aber das ist kaum ein Ersatz für diese Art von Entwicklungsentscheidung.

Hinzu kommen die ständigen Server-Schluckaufe, die Sie alle 30 Minuten oder so aus dem Spiel zu werfen scheinen, damit ein "Playlist-Update" abgeschlossen werden kann, und Sie erhalten ein weiteres Spiel, bei dem Activision die Nummer zwei am Ende seines Namens geschlagen hat und es dann als frisches und aufregendes Produkt vermarktet hat. Wenn es Realität ist, ist dies nur ein glorifiziertes Update.

Fühlt es sich AAA an? Ja. Ist es auffällig und hübsch? Ja. Ist der Third-Person-Modus eine nette Geste? Ja. Ist der Proximity-Chat eine der besten und lustigsten Funktionen, die Call of Duty jemals hinzugefügt hat, wohl besser als Todeskommunikation? Absolut. Aber ist Call of Duty: Warzone 2.0 eine massive Verbesserung und ein Schritt vorwärts für die Warzone-Formel? Nicht besonders, und wenn überhaupt, hätte ich die früheren großen Updates ungefähr alle 12 Monate vorgezogen, anstatt Activision einfach den Reset-Knopf zu drücken, wie sie es hier getan haben.