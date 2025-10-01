Call of Duty: Warzone 2 wird bald mit der neuen Resurgence-Karte erweitert

HQ

Da Call of Duty bald die Black Ops 6 -Ära hinter sich lassen und sich in die Black Ops 7 -Periode entwickeln wird, könnten Warzone 2 -Fans neugierig sein, wie sich diese Änderung auf sie auswirken wird. Im Rahmen des letzten Call of Duty Next-Events haben wir gerade die neue Resurgence -Karte namens Haven's Hollow kennengelernt.

Wird in Warzone mit der ersten Saison für Black Ops 7 erscheinen - was wahrscheinlich ein paar Wochen nach der Veröffentlichung sein wird, also ist Anfang Dezember vielleicht ein guter Zeitpunkt, um sich im Kalender einzukreisen - Haven's Hollow bietet eine kleine und nahliegende Karte zum Laufen und Schießen.

In der Beschreibung der Karte heißt es : "Ziehe nach Haven's Hollow, einer kleinen Stadt am Fluss mit einer antiken Hauptstraße und einer Holz- und Kohleindustrie, die durch die Nähe zu den Bergen unterstützt wird. Auf dieser neuen Resurgence-Karte kämpfen sich die Spieler durch die ländliche Umgebung vom Flussufer bis zu den Ausläufern."

Was diese Karte sonst noch bieten wird, so wird es eine Reihe von fesselnden Sehenswürdigkeiten geben, darunter das charmante Main Street, ein Raddampfer namens Haven's Gamble, ein hochmodernes Forschungslabor namens Haven's Lab, ein schönes Pond zum Verweilen, ein Mansion zum Erkunden, ein Lumbermill zum Jagen nach Beute, und vieles mehr.

Sie können das Layout für Haven's Hollow unten sehen, und was die Änderung von Verdansk betrifft, so wurde uns gesagt, dass zwei weitere POIs hinzugefügt werden. Signal Station und Factory.