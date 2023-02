Call of Duty von 2023 ist vielleicht doch kein DLC

HQ

Es wurde kürzlich berichtet, dass 2023 einen Premium-Eintrag in die Call of Duty-Franchise haben würde. Aufgrund der Unbestimmtheit wurde von vielen angenommen, dass es einfach einige DLC-Inhalte zu Call of Duty: Modern Warfare II geben würde.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Insider Gaming besagt jedoch, dass das neue Spiel zwar nur als DLC begonnen hat, Sledgehammer das Projekt jedoch seitdem zu einem vollständigen neuen Call of Duty-Spiel mit einer Kampagne gemacht hat.

Es soll auch ein großes Gemeinschaftsprojekt zwischen allen Call of Duty-Studios von Activision sein, wobei Sledgehammer immer noch als Hauptentwickler fungiert.

Spekulationen deuten derzeit darauf hin, dass das neue Spiel stark mit der Modern Warfare-Serie verbunden ist, aber wir müssen sehen, ob wir mit Modern Warfare 3 enden.