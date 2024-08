Call of Duty verzeichnet Allzeit-Tief der Spielerzahlen auf Steam

HQ

Call of Duty erlebt seinen schlimmsten historischen Moment in Bezug auf aktive Spieler. Vor ein paar Tagen stellte das Spiel mit nur 71.000 aktiven Spielern einen neuen Allzeitrekord auf, die niedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen auf SteamDB.

Dieser Rückgang ist besonders besorgniserregend, umso mehr, wenn man bedenkt, dass Call of Duty in diesem Jahr drei Titel hat: Modern Warfare II, Modern Warfare III und Warzone. Trotz dieser Zunahme des Spielangebots sinkt die Anzahl der Spieler von Woche zu Woche. Im Gegensatz dazu erreichte der Höchststand der Spieler im Juli 887.000, aber jetzt sehen wir einen drastischen Rückgang.

Auch auf Streaming-Plattformen nimmt das Interesse an Call of Duty ab. Im August fiel die durchschnittliche Zuschauerzahl auf Twitch laut TwitchTracker auf unter 40.000, und dieser Abwärtstrend deutet darauf hin, dass sowohl Spieler als auch Zuschauer das Interesse verlieren.

All dies geschieht genau zu dem Zeitpunkt, an dem Black Ops 6 vor der Tür steht. Die große Frage ist nun, ob dieser neue Titel in der Lage sein wird, das Ruder herumzureißen und die Spieler zurückzugewinnen, die trotz der Bemühungen, sich zu erholen, zahlenmäßig geschrumpft sind. Die Ankunft von Black Ops 6 wird entscheidend sein, um zu sehen, ob das Franchise diese Krise überwinden und den Enthusiasmus zurückgewinnen kann, den es einst beherrschte.