Call of Duty: Vanguard soll am Donnerstag angekündigt werden

Offiziell haben Activision und Sledgehammer Games das neue Call of Duty noch nicht bestätigt, doch dank Sony kennen wir nun den Namen des Projekts. Im Playstation Store ist eine Werbekachel aufgetaucht, die auf die große Enthüllung von Call of Duty: Vanguard am 19. August (um 19.30 Uhr deutscher Zeit) hinweist. Haltet am Donnerstag also die Augen nach dem neuen Trailer offen.

Update, 16. August 2021, 19:40 Uhr:

Auf der Homepage des Spiels wurde am Abend eine In-Game-Aktion für Call of Duty: Warzone angekündigt. Wer am Donnerstag zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr das F2P-Battle-Royale spielt, soll die Enthüllung wohl irgendwie "In-Game" mitbekommen und währenddessen doppelte Erfahrungspunkte kassieren. Wir sind nicht sicher, wie genau die Spieler während des Spielens Informationen aufnehmen.