Call of Duty: Vanguard könnt ihr bis zum 13. April nutzen, ohne für das Spiel zahlen zu müssen

Activision setzt eine zweiwöchige Anspielaktion für den Mehrspielermodus von Call of Duty: Vanguard an, die schon morgen beginnt. Bis zum 13. April dürfen Interessierte...

Weihnachten wurden Zehntausende Accounts in Call of Duty: Vanguard & Warzone gesperrt

am 27. Dezember 2021 um 14:14 NEWS. Von Alicia Chang

Activision informierte uns am vergangenen Dienstag darüber, dass sie insgesamt 48.000 Konten von Cheatern in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Vanguard gesperrt...