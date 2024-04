Call of Duty: Vanguard hat sich 30 Millionen Mal verkauft

HQ

Call of Duty: Vanguard stieß bei seinem Debüt auf eher gemischte Kritiken und die Community war auch nicht besonders überzeugt, mit viel Kritik an der trivialen und ungenauen Darstellung des Zweiten Weltkriegs, während andere sich darüber aufregten, dass es viel zu "woke" war, und wieder andere über die unlogisch sprunghafte Geschichte.

Anfangs schien es sich nicht sehr gut zu verkaufen und Activision selbst schrieb in einem Bericht, dass "das Setting des Spiels im Zweiten Weltkrieg bei einigen unserer Community keinen Anklang fand und wir nicht so viel Innovation in das Premium-Spiel geliefert haben, wie wir es uns gewünscht hätten". Doch seitdem scheint es gut zu laufen, denn ein ehemaliger Social-Media-Stratege von Activision Blizzard verrät auf seinem LinkedIn, dass sich das Spiel "30 Millionen Mal" verkauft hat.

Eine vernünftige Vermutung ist, dass das Thema des Zweiten Weltkriegs, das Activision Blizzard anfangs für den mangelnden Erfolg verantwortlich machte, Call of Duty: Vanguard von der Masse abhob und dass es noch lange vor sich hin tuckerte - auch wenn es am Anfang langsam war.