Call of Duty: Vanguard beansprucht auf den Konsolen weniger Speicher als befürchtet

Menschen mit schlechtem Internet verfluchen die Call-of-Duty-Serie seit Jahren, weil diese gewaltigen Titel alle paar Tage riesige Downloads erfordern, die manche Nutzer stundenlang vom Spielen abhalten. Die Games sind aufgrund dieser regelmäßige Updates einige der schlimmsten Sünder, wenn es um die Verwendung von Speicherplatz geht. Die Entwickler haben deshalb vor Jahren damit angefangen, die Spielmodi aufzuteilen, da man auf manchen Systemen keine vollständige Installation dieser verschwenderischen Ego-Shooter unterbringen kann.

Glücklicherweise scheinen die Sorgen der Spieler, hinsichtlich der Dateigröße von Call of Duty: Vanguard, in diesem Fall unbegründet zu sein. Activision hat diese Woche den benötigten Speicherplatz des Actionspiels auf allen Konsolenformaten konkretisiert und zeigt, dass die Entwickler in diesem Jahr offenbar etwas besser organisiert sind. Natürlich muss man beachten, dass sich diese Datengrößen mit der Zeit weiter aufbauschen werden.



Playstation 4: 54,65 GB Download - 93,12 GB an Festplattenspeicher werden benötigt

Playstation 5: 64,13 GB Download - 89,84 GB an Festplattenspeicher werden benötigt

Xbox One: 56,6 GB Download - 56,6 GB an Festplattenspeicher werden benötigt

Xbox Series: 61 GB Download - 61 GB an Festplattenspeicher werden benötigt