Call of Duty und Alan Wake sind PlayStation Plus Essential-Spiele im Juli

Die Zeit vergeht wie im Flug und wir befinden uns bereits am letzten Mittwoch im Juni. Das bedeutet, dass es für Sony an der Zeit ist, die PlayStation Plus Essential-Spiele für Juli zu enthüllen, und das Line-up ist definitiv sowohl großartig als auch vielfältig.

Die drei Spiele, die ab dem 4. Juli mit PS Plus Essential "kostenlos" werden, sind Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered und Endling: Extinction is Forever. Vergiss nicht, NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 und Trek to Yomi vorher einzulösen.