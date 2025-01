Call of Duty umarmt das Ungewöhnliche: Warum seltsame Skins hier sind, um zu bleiben

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 hat Wellen geschlagen, aber nicht aus den Gründen, die man vielleicht erwarten würde. Die ständig wachsende Sammlung von ausgefallenen Operator-Skins hat für einige starke Meinungen gesorgt. Während ein Teil der Fangemeinde von der Abkehr vom militärischen Realismus nicht begeistert ist, geben die Entwickler nicht nach. Tatsächlich verdoppeln sie ihre Entscheidung, die Dinge lustig und unvorhersehbar zu halten.

In einem kürzlichen Interview mit Dexerto stellte Miles Leslie, Associate Creative Director von Treyarch, klar: Bei dem Studio dreht sich alles um Spaß und nicht um strikten Realismus. Während die Kampagne die Dinge eher in der Geschichte verankert hält, ist der Mehrspielermodus der Ort, an dem die kreativen Säfte wirklich fließen. Von Zeitreisen bis hin zu bizarren Handlungssträngen hatte die Black Ops-Reihe schon immer ein Händchen dafür, das Unglaubliche mit der Realität zu verschmelzen – und das wird sich nicht ändern.

Natürlich sind nicht alle mit der Richtung einverstanden. Einige Fans haben sogar eine Möglichkeit gefordert, die wilden Skins ganz wegzulassen. Aber mit neuen Inhalten, die regelmäßig veröffentlicht werden, und der wachsenden Geschichte kann man mit Sicherheit sagen, dass diese skurrilen Kosmetika hier bleiben werden.

Was denkst du? Ist Call of Dutys mutiger Ansatz in Bezug auf Kosmetika ein Geniestreich oder sollten sie ihn zurückschrauben, um die Dinge auf dem Boden zu halten?

Das könnte Sie auch interessieren: