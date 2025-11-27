Call of Duty Studio sucht Entwickler mit Switch-Erfahrung

HQ

Vor Microsofts massiver Übernahme von Activision Blizzard versprachen sie, die Call of Duty -Serie weiterhin in anderen Formaten zu veröffentlichen und erklärten, dass dies auch Nintendo-Hardware einschließen würde. Aber auch wenn Call of Duty: Black Ops 7 es nicht bis Switch 2 geschafft hat, gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Dinge nun weiterentwickeln könnten.

Aufmerksame Reddit-Nutzer haben eine neue Stellenanzeige vom Call of Duty studio Sledgehammer bemerkt, in der ausdrücklich steht, dass es ein Bonus ist, wenn der Bewerber "Wechsel-Erfahrung" hat. Natürlich muss das nichts bedeuten, aber es ist dennoch plausibel, dass die Arbeit an Call of Duty für Switch 2 derzeit im Gange ist.

Switch 2 soll in Bezug auf die Leistung nahe an Xbox Series S liegen, und wie wir wissen, bekommt Microsofts preisgünstige Konsole die Spiele ebenfalls. Black Ops 7 wird wahrscheinlich ausgelassen, aber vielleicht wird 2026 das Jahr sein, in dem auch ein neues reguläres Call of Duty auf einem Nintendo-Gerät erscheint.