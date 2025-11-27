Call of Duty Studio sucht Entwickler mit Switch-Erfahrung
Microsoft hat zwar versprochen, dass die Serie auf Nintendos Formaten veröffentlicht wird, aber bisher ist das nicht eingetreten.
Vor Microsofts massiver Übernahme von Activision Blizzard versprachen sie, die Call of Duty -Serie weiterhin in anderen Formaten zu veröffentlichen und erklärten, dass dies auch Nintendo-Hardware einschließen würde. Aber auch wenn Call of Duty: Black Ops 7 es nicht bis Switch 2 geschafft hat, gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Dinge nun weiterentwickeln könnten.
Aufmerksame Reddit-Nutzer haben eine neue Stellenanzeige vom Call of Duty studio Sledgehammer bemerkt, in der ausdrücklich steht, dass es ein Bonus ist, wenn der Bewerber "Wechsel-Erfahrung" hat. Natürlich muss das nichts bedeuten, aber es ist dennoch plausibel, dass die Arbeit an Call of Duty für Switch 2 derzeit im Gange ist.
Switch 2 soll in Bezug auf die Leistung nahe an Xbox Series S liegen, und wie wir wissen, bekommt Microsofts preisgünstige Konsole die Spiele ebenfalls. Black Ops 7 wird wahrscheinlich ausgelassen, aber vielleicht wird 2026 das Jahr sein, in dem auch ein neues reguläres Call of Duty auf einem Nintendo-Gerät erscheint.