Call of Duty: Spieler verdienen sich kostenlose Beute für Warzone, während Vanguard enthüllt wird

Mit Call of Duty: Warzone hat sich auch Activision einen Fortnite-Marktplatz aufgebaut, der Spielern mit regelmäßigen In-Game-Aktionen und Live-Service-Events bei der Stange hält. Heute Abend um 19:30 Uhr wird das Battle-Royale-Game mal wieder als Plattform genutzt, um für das neue Call of Duty: Vanguard zu werben, das der Welt in wenigen Stunden vorgestellt wird.

Auf Twitter deutete das Unternehmen an, dass auf alle Spieler, die während der Präsentation nur mit einem Auge zuschauen und eigentlich Warzone spielen, ein spezieller "Versorgungsabwurf" wartet. Darin sollen sich wohl Blaupausen für Waffen und Messer, sowie ein Motorrad-Skin und eine Armbanduhr befinden.

Ein Beitrag auf der offiziellen Webseite des Spiels gibt noch ein paar weitere Details preis. Laut diesem Beitrag wird die Veranstaltung eine Waffe beinhalten, die "größer ist als alles, was ihr zuvor gesehen habt". Es wird darauf hingewiesen, dass die Spieler ein "koordinierter Kampf mit allen Trupps" erwartet. Für eure Beute müsst ihr also etwas tun.

