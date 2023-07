Call of Duty sperrt 14.000 Hacker an einem Tag

HQ

Call of Duty gibt bekannt, dass es über 14.000 Konten entfernt hat, die in Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2 gehackt und betrogen wurden.

Cheaten ist in vielen kompetitiven Online-Spielen weit verbreitet, aber angesichts der großen Spielerbasis von Call of Duty ist es oft in seinen Lobbys zu finden. Karten-Hacking, Ziel-Hacking und mehr können gefunden werden, wenn Sie das Pech haben, mit einem Cheater zu spielen, aber Activision versucht schon seit einiger Zeit, gegen Betrug vorzugehen.

Mit der neuen Cheat-Erkennung können Cheat-Entwickler leichter an der Quelle gefunden werden, was zu der beeindruckenden Zahl von 14.000 Hackern geführt hat, die innerhalb von 24 Stunden entfernt wurden.

Spielst du gegen viele Cheater in deinen Call of Duty-Lobbys?