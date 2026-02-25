Call of Duty reagiert auf Gerüchte über ein eigenständiges Zombies-Spiel: "Das ist es nicht"

HQ

In den letzten Tagen kursieren zahlreiche Gerüchte, die besagen, dass Activision für die nächste Konsolenrunde ein eigenständiges Call of Duty: Zombies-Spiel plant. Die Idee scheint zu sein, dass dieses Spiel ein Chronicles-ähnliches Erlebnis bietet, bei dem die verschiedenen Karten aus verschiedenen Call of Duty-Spielen zu einem stimmigen Ganzen zusammengeführt werden, ein Ort, an dem Fans einsteigen, nur diesen Teil der Call of Duty-Maschine kaufen und sich nicht von der Kampagne belasten lassen. Multiplayer oder sogar Warzone.

Wenn das dein Interesse geweckt hat, solltest du jetzt vielleicht wegschauen, denn der offizielle Call of Duty-Social-Media-Account hat diese Gerüchte praktisch zunichte gemacht. In einer Antwort auf einen kürzlich erschienenen Artikel über den angeblichen Modus antwortete der Call of Duty X-Account:

"Die Gerüchtefabrik arbeitet Überstunden. Das ist es nicht."

Also ist dieser Traum tot. Wenn es trotzdem weitergehen würde, würdest du dann ein eigenständiges Call of Duty Zombies-Spiel spielen?