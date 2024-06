Call of Duty nimmt am Esports World Cup teil

HQ

Während es so aussah, als ob jedes Spiel, das in diesem Sommer beim Esports World Cup in Riad stattfinden würde, enthüllt worden war, gab es noch eine letzte Überraschung für den Veranstalter.

Denn es wurde bestätigt, dass Call of Duty auch beim EBR anwesend sein wird, wenn er zwischen dem 3. Juli und dem 25. August stattfindet. Konkret werden wir sowohl auf Call of Duty: Warzone 2.0 als auch auf Call of Duty: Modern Warfare III Action sehen, wobei ein Warzone -Turnier für die erste Woche der EWC und MWIII in der siebten Woche geplant ist.

Die genauen Details dieser Wettbewerbe müssen noch bestätigt werden, was bedeutet, dass wir abwarten müssen, wie sie sich in ihre breiteren jeweiligen Wettkampfkalender einfügen und welches Format, welcher Preispool und welche teilnehmenden Teams/Spieler beteiligt sein werden.