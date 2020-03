Call of Duty: Neuauflage der Modern-Warfare-2-Kampagne so gut wie bestätigt

Vor über einem Jahr hat das europäische Alterseinstufungssystem PEGI die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered in ihr System aufgenommen, was aus naheliegendem Grund einige Fans zum Glauben veranlasst hat, dass wir die Einzelspielererfahrung des beliebten Spiels auf den aktuellen Systemen wiedersehen werden. Bislang gab es eine Ankündigung vonseiten des Publishers allerdings noch nicht, doch das hält die Gerüchte nicht zurück - vor allem, wenn es weitere Belege für die Existenz dieses Spiels gibt.

Das koreanische Bewertungsgremium hat die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ebenfalls gecheckt und inhaltlich untersucht, um das Paket für die Veröffentlichung freizugeben. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis Activision uns endlich die Bestätigung und genauere Details mitteilt. Es ist jedoch wichtig die Einschränkung im Titel zur Kenntnis zu nehmen: In beiden Einträgen wurde explizit nur der Story-Anteil erwähnt, erwartet also keine modernisierte Version des geliebten Multiplayers. Eigentlich ist das ja kein großes Problem, da man einige Karten aus diesem Spiel bereits im neuen Ableger, Call of Duty: Modern Warfare, spielen kann -allerdings in veränderter Form.