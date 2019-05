Eine ganze Weile lang hat uns Activision an der Nase herumgeführt, doch heute lassen sie die Hose runter. Infinity Ward hat ein mysteriöses Video geteilt, indem sie bestätigen, dass wir heute, am 30. Mai, um 19:30 Uhr vom nächsten Call of Duty erfahren werden. Berichten zufolge ist das zwar der vierte Teil der Modern-Warfare-Serie, heißt aber nur Call of Duty: Modern Warfare. Offenbar soll das ein Zeichen für einen Neustart der Reihe sein, in wenigen Stunden wissen wir endlich mehr.