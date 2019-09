Call of Duty: Modern Warfare wird ebenfalls Lootboxen bekommen

Mikrotransaktionen und Überraschungsmechaniken in Form von Lootboxen sind zu einem ständigen Ärgernis geworden, das international auf Regierungsebene (natürlich nicht in Deutschland) diskutiert wird. Viele Länder entscheiden mit lokalen Gaming-Verbänden über die Vor- und Nachteile, die offensichtliche Glücksspiel-Mechaniken aus dem virtuellen Casino auf Kinder und Jugendliche haben, einige Länder verbieten diese Elemente sogar komplett. Activision bleibt bei dem Thema hartnäckig, schließlich stammt der Großteil ihrer wirtschaftlichen Einnahmen aus diesem Segment.

Gestern Abend ist die Beta von Call of Duty: Modern Warfare auf der PS4 gestartet und hat Spielern Gewissheit darüber gebracht, dass die sogenannten Supply Drops, die bereits in Call of Duty: WWII und Call of Duty: Black Ops 4 enthalten waren, im neuen CoD ebenfalls zurückkehren. Im Beta-Build sind entsprechende Hinweise für die Beuteboxen enthalten, unten im Bild seht ihr den Beleg. Beeinflusst das eure Kaufentscheidung?

Quelle: MP1ST.