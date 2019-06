Call of Duty: Modern Warfare verzichtet auf garstige Zombies

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare scheint bereits jetzt einige Fans in Ekstase zu versetzen. Wer sich jedoch auf einen Zombie-Modus gefreut hat, den wird Inifinity Ward in diesem Jahr vermutlich enttäuschen. Call of Duty: Modern Warfare überspringt den beliebten Zombie-Modus, weil sich das Entwicklerstudio für eine authentischere Darstellung der Serie entschieden habe. Treyarch konnte das Herz des modernen Spielers mit dieser "Superhelden-artigen" Kriegsführung erobern - dieses Privileg scheinen sich die Studios untereinander nicht streitig machen zu wollen.

In einem Interview mit Playstation Lifestyle enthüllte der Gameplay-Director Jacob Minkoff, dass er, obwohl er Treyarch liebt, "das Spielgefühl in einer Welt, die sich realistisch und authentisch anfühlt und mit den heutigen Konflikten vergleichbar ist", nicht durch untote Horden gefährden wollte. Minkoff versicherte jedoch, dass der kooperative Gedanke des Shooters nicht vergessen werde, da "die Einzelspieler-Handlung direkt in die Koop-Handlung übergeht."

CharlieIntel kann derweil bestätigen, dass das Spiel aus drei Teilen besteht: Einzelspieler-, Mehrspieler- und kooperativen Missionen. Der Fortschritt zwischen diesen drei Komponenten soll wohl untereinander geteilt werden. Gewonnene Erfahrungspunkte und freigeschaltete Belohnungen lassen sich demnach in allen drei Modi verwenden. Wie genau dieses System funktioniert, ist aber noch nicht bekannt.

Call of Duty: Modern Warfare startet am 25. Oktober für PC, PlayStation und Xbox One. Es wird erwartet, dass Activision und Infinity Ward uns auf der E3 mehr über die kooperativen Missionen und den Mehrspielermodus erzählen. Werdet ihr euch den Titel zum Start holen?