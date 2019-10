Infinity Ward hat die Enthüllung des Multiplayers von Call of Duty: Modern Warfare mit dem Metallica-Track "Enter Sandman" versehen, für den Launch-Trailer des Shooters haben sie sich erneut mit der Metal-Band zusammengeschlossen. Das Lied rückt im Angesicht der neuen Spielszenen etwas in den Hintergrund, da beispielsweise frisches Material aus der Story präsentiert wird. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, Xbox One und Playstation 4.

