Call of Duty: Modern Warfare startet am 25. Oktober auf PC, Xbox One und PS4

Wie erwartet haben Activision und Infinity Ward soeben Call of Duty: Modern Warfare angekündigt. Das Reboot wird am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und exklusiv im Battle.net-Client von Blizzard vertrieben werden. Entwickler Beenox hilft beim PC-Port, diese Version soll laut der offiziellen Pressemitteilung zudem speziell optimiert werden, um 4K-Texturen, HDR-Einstellungen und RTX-Technologien zu nutzen. Das Spielgeschehen sei technisch fortgeschritten, vor allem was das Licht- und Sound-Design angeht. Laut den ersten offiziellen Informationen werde es "keinen traditionellen" Season-Pass geben, dafür arbeiten die Entwickler an Crossplay zwischen PC und Konsole. Screenshots, das erste offizielle Videomaterial und eine frische Vorschau haben wir für euch am Start.

