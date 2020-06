Call of Duty: Modern Warfare Remastered verdrängt Sonic Forces als beliebtestes PS-Plus-Spiel

Vielleicht haben wir einen Fehler in der Matrix gefunden, denn laut Sony ist ausgerechnet Sonic Forces der Titel, der von den zahlenden Abonnenten von PS Plus am zweithäufigsten heruntergeladen wurde. Der Online-Abonnementdienst von Sony wurde gestern zehn Jahre alt und wie ihr sicher wisst, erlaubt das Angebot neben einigen Online-Vorteilen den vollständigen Zugriff auf ausgewählte Spiele, die die Kunden für die Dauer ihres Abonnements behalten dürfen. PS Plus konnte in den letzten zehn Jahren mehr als 40 Millionen Benutzer anziehen und anlässlich des zehnten Jahrestags der Inbetriebnahme hat Sony einige interessante Fakten aufbereitet.

Deshalb wissen wir nun zum Beispiel, dass die Playstation-Spieler besonders an Shootern interessiert sind (drei Titel der Top Fünf stammen von Activision). Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist der beliebteste Titel unter den PS-Plus-Spielern, gefolgt von Sonic Forces, Shadow of the Colossus, Call of Duty: Black Ops 3 und Destiny 2. Der kleine blaue Igel kann also anscheinend immer noch problemlos mit den großen Kindern mitmischen. Mehr Fakten gibt es in der Infografik unten, der wir beispielsweise entnehmen können, dass in zehn Jahren über 1.000 einzigartige Spiele mit dem Dienst an zahlende Abonnenten verteilt wurden. Im kommenden Monat Juli erwarten euch deshalb gleich drei weitere Games.