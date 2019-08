Call of Duty: Modern Warfare kämpft nicht Battle Royale

Activision und Infinity Ward haben eine eigene Präsentationsform für ihr bevorstehendes Call of Duty: Modern Warfare gefunden, doch einigen Fans war die zerklüftete Enthüllung nicht spannend genug. Ein paar Spieler wünschen sich nach Blackout in Call of Duty: Black Ops 4 einen Battle-Royale-Spielmodus, doch das scheint für Infinity Ward keine Priorität zu haben. Joe Cecot, ein Designer von Infinity Ward, hat IGN im Gespräch verraten, dass sie so etwas im nächsten CoD nicht umsetzen werden. Die Essenz des Modus passe nicht zum Realismus-Fokus ihres Modern Warfares, erklärte er:

"Wir haben uns wirklich auf Modern Warfare konzentriert, auf authentische und realistische Waffen, und es ist eine andere Erfahrung. Es geht wirklich nur darum, zu Modern Warfare zurückzukehren und es reinzuhalten."

"[Infinity Ward hat] große Battle-Royale-Fans. Wir freuen uns über große Spielerzahlen und ähnliche Dinge, aber im Moment konzentrieren wir uns wirklich auf den Core-Multiplayer."

In einem Interview mit VG24/7 hat der Design-Director Geoff Smith jedoch bestätigt, dass es einen Spielmodus mit bis zu 100 Spielern geben wird, allerdings sei das kein Battle-Royale-Modus im eigentlichen Sinne. Mehr Multiplayer-Eindrücke findet ihr in Eiriks Vorschau, Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.