Call of Duty: Modern Warfare III-Trailer kündigt neue Version von No Russian an

HQ

Als Activision am Montag offiziell Call of Duty: Modern Warfare III und das Veröffentlichungsdatum ankündigte, bestätigten sie auch, dass Vladimir Makarov der Hauptbösewicht des Spiels sein wird. Dies weckte bei vielen von uns offensichtlich Erinnerungen an die No Russian-Mission von Call of Duty: Modern Warfare 2, vor allem, weil die Post-Credits-Szene im letztjährigen Call of Duty: Modern Warfare II darauf Bezug nahm. Dafür gibt es einen Grund.

Der heutige Trailer verrät nicht nur, dass Julian Kostov von Shadow and Bone der neue Makarov in Call of Duty: Modern Warfare III ist, sondern zeigt auch Einblicke in einige der Missionen, die wir im Spiel erleben werden. Einige davon scheinen stark von Sequenzen der ursprünglichen Modern Warfare-Trilogie inspiriert zu sein, darunter No Russian. Wir könnten sogar zwei Missionen bekommen, die der höchst umstrittenen Mission aus dem Jahr 2009 ähneln, da der Makarow-Trailer die Nachwirkungen der Flugzeugszene von MWII und Menschen zeigt, die aus einem Fußballstadion fliehen. Es wird interessant sein zu sehen, wie weit das Spiel in diesen Momenten geht, da der Call of Duty-Serie Handlungen nicht fremd sind, die manche Leute als sehr verstörend empfinden.