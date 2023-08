Call of Duty: Modern Warfare III wird nächste Woche gezeigt

HQ

Wir wussten bereits, dass Call of Duty: Modern Warfare III in der fünften Saison von Call of Duty: Warzone 2.0 enthüllt wird, aber Petter war sich nicht sicher, ob das diese oder nächste Woche bedeutet. Jetzt haben wir die Antwort.

Der offizielle Twitter/X-Account des Franchise beschloss, sich mit der folgenden Nachricht zu amüsieren, als die Schlüsselgrafik von Call of Duty: Modern Warfare III durchsickerte:

Das bedeutet natürlich, dass das diesjährige Call of Duty irgendwann nächste Woche offiziell mit einem Trailer und mehr enthüllt wird, also bleiben Sie dran.