Call of Duty: Modern Warfare III wird auf Xbox One, PS4 spielbar sein

Call of Duty: Modern Warfare III wird sowohl auf Xbox One als auch auf PS4 spielbar sein. Zuvor war das Spiel auf der Xbox Store-Seite nur auf den Xbox Series X/S-Konsolen als spielbar aufgeführt, was die Spieler in einen gewissen Rausch versetzte.

Obwohl die PS5-Verkäufe über 40 Millionen erreicht haben, gibt es immer noch viele Leute, die noch nicht von ihrer PS4 und Xbox One aufgerüstet haben. Die Xbox-Website wurde jedoch inzwischen aktualisiert, um das Spiel auf beiden Konsolen als spielbar aufzulisten, und es gab nicht viele Zweifel am Ende von PlayStation, nachdem ein YouTube-Video bestätigt hatte, dass das Spiel auf beiden Konsolen erscheinen würde.

Später in dieser Woche soll ein Enthüllungsevent stattfinden, das uns einen Einblick in den kommenden Shooter geben wird. Bis dahin müssen wir nur noch die seltsamen Neuigkeiten von Activision neben ständigen angeblichen Leaks über das Spiel veröffentlichen.