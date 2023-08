Call of Duty: Modern Warfare III versprach "bisher größtes Zombies-Angebot"

HQ

Während wir heute im Rahmen eines Events in Call of Duty: Warzone 2.0 die vollständige Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare III erhalten, hat Activision ein wenig voreilig gehandelt und ein paar Informationen über die erwartete Shooter-Fortsetzung enthüllt.

In einem Blogbeitrag gibt Activision an, dass dieses Spiel eine direkte Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare II sein wird, falls Sie daran Zweifel hatten. Wie kürzlich enthüllt wurde, können Sie mit der Carry Forward-Funktion Ihr Inventar und Ihren Waffenfortschritt von MWII auf MWIII bringen.

Aber darüber hinaus wird uns gesagt, dass das Spiel das "bisher größte Zombies-Angebot" enthalten wird und dass es neue Open Combat-Missionen in der Campaign, ein neues Combat Vests- und Perk-System für Multiplayer, eine neue Tac-Stance-Bewegung und tiefere Gunsmith Anpassung.

Außerdem wird uns ein verbessertes Ricochet Anti-Cheat-System versprochen, das das Spiel noch einladender machen soll, zusätzlich zu einem weiteren Vorgehen gegen Hacker, wie es seit Jahren der Fall ist.

Zweifellos werden wir im Laufe des Tages mehr über jede dieser neuen Funktionen erfahren.