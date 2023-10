Call of Duty: Modern Warfare III, um "mindestens 12" Karten nach der Veröffentlichung zu erhalten

HQ

Es gab viele Informationen über Call of Duty: Modern Warfare III gestern Abend auf dem Call of Duty Next-Event. Nach dem jüngsten Multiplayer-Trailer, der debütierte, bestätigte Activision, dass der Titel mit allen 16 Karten aus dem Jahr 2009 Call of Duty: Modern Warfare 2 starten wird, und dass das Spiel darüber hinaus mit Unterstützung für Ground War-Karten und eine neue War-Moduskarte sowie einen Modus namens Cutthroat debütieren wird.

Was wir jetzt auch wissen, ist, dass die Post-Veröffentlichung des Spiels "mindestens 12 neue 6v6-Karten" enthalten wird und dass drei in Saison 1 und drei weitere in Saison 2 erscheinen werden.

Im Anschluss daran werden einige der beliebtesten Features der Fans in diesem Spiel ein Comeback feiern. Die Kartenabstimmung ist zurück, ebenso wie die klassische Minikarte. Dead Silence kehrt ebenfalls zurück, ebenso wie eine höhere Menge an Gesundheit für die Spieler, was bedeutet, dass die Zeit bis zum Töten länger sein wird. Es wird auch einige neue Mechaniken geben, darunter die Möglichkeit, Slide- und Reload-Animationen abzubrechen, Objekte schneller zu umhüllen, sofort nach dem Rutschen zu feuern, eine längere taktische Sprintdauer und erhöhte ADS-Geschwindigkeiten für Basis-Strafe.

Je nachdem, wie die Ausrüstung angepasst wird, werden die Vorteile jetzt auf vier Ausrüstungskategorien aufgeteilt: Westen, Handschuhe, Stiefel und Ausrüstung. Die Vorteile werden sehr ähnlich sein, wie sie schon immer funktioniert haben, aber sie werden jetzt eine klarere Präsenz haben, wenn es darum geht, wie sie zu eurem Charakter passen.

Mit Blick auf Waffen ermöglicht Aftermarket Parts den Spielern, die Funktion ihrer Waffen mit neuen Konfigurations- und Spielstiloptionen dramatisch anzupassen. Dies könnte zum Beispiel dazu führen, dass eine Handfeuerwaffe in eine MP verwandelt wird.

Der Zombies-Modus hat auch einen brandneuen Trailer bekommen, den Sie unten sehen können, und eine neue Karte wurde für Call of Duty: Warzone 2.0 angekündigt, die Sie auch unten sehen können.

HQ