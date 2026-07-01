Call of Duty: Modern Warfare III steht im Höhepunkt der PlayStation Plus-Titel im Juli

HQ

Es war ein ziemlich schlechter Tag für PlayStation-Fans, denn vor nur wenigen Stunden kündigte Sony an, 2028 keine physischen Medien mehr für PlayStation-Spiele zu produzieren, während bald ein Prozess zur Schließung des PlayStation Stores für PS3 und PS Vita beginnt. Zum Glück gibt es ein paar Neuigkeiten, die nicht direkt schlecht sind.

Die PlayStation Plus-Titel für Juli wurden nun bekannt gegeben, wobei diese drei Spiele für alle drei Stufen Essential, Extra und Premium verfügbar gemacht werden. Die Spiele werden ab nächster Woche, dem 7. Juli, verfügbar sein und bis zum 3. August verfügbar bleiben, wobei die drei Spiele wie folgt sind:



Call of Duty: Modern Warfare III



Für den König II.



CrossCode



Jedes Spiel wird für PS4 und PS5 angeboten. Und mit noch einer Woche Zeit, um die Juni-Titel zu deiner Sammlung hinzuzufügen, schau hierher, welche Spiele das sind.