Call of Duty: Modern Warfare III PC-Spezifikationen enthüllt

Zehn Tage vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III denkt Sledgehammer Games, dass es an der Zeit ist, herauszufinden, ob wir unsere Computer aufrüsten sollten, um das Spiel wie beabsichtigt genießen zu können. Wie erwartet, sind die Minimaleinstellungen insgesamt ziemlich niedrig (das Spiel wird auch für Konsolen der letzten Generation veröffentlicht), aber Ultra ist überraschend anstrengend und die CPU-Anforderungen sind höher als erwartet.

Sehen Sie sich alles unten an:

Minimum

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (neuestes Update)†

CPU: AMD Ryzen 5 1400 oder Intel Core i5-6600

Arbeitsspeicher: 8 GB

Hi-Rez-Assets-Cache: Bis zu 32 GB

Grafikkarte: AMD Radeon RX 470 oder Nvidia Geforce GTX 960 / GTX 1650

Videospeicher: 2 GB

Speicher: SSD mit 149 GB verfügbarem Speicherplatz (78 GB, wenn COD HQ und Warzone bereits installiert sind)

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (neuestes Update) oder Windows 11 64 Bit (neuestes Update)†

Prozessor: AMD Ryzen 5 1600X oder Intel Core i7-6700K

Arbeitsspeicher: 16 GB

Hi-Rez-Assets-Cache: Bis zu 32 GB

Grafikkarte: AMD Radeon RX 6600XT oder Nvidia Geforce GTX 1080Ti / RTX 3060

Videospeicher: 8 GB

Speicher: SSD mit 149 GB verfügbarem Speicherplatz (78 GB, wenn COD HQ und Warzone bereits installiert sind)

Wettbewerbsfähige / Ultra 4K-Spezifikationen

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (neuestes Update) oder Windows 11 64 Bit (neuestes Update)†

Prozessor: AMD Ryzen 7 2700X oder Intel Core i7-8700K

Arbeitsspeicher: 16 GB

Hi-Rez-Assets-Cache: Bis zu 64 GB

Grafikkarte: AMD Radeon RX 6800XT oder Nvidia Geforce RTX 3080 / RTX 4070

Videospeicher: 10 GB

Speicher: SSD mit 149 GB verfügbarem Speicherplatz (78 GB, wenn COD HQ und Warzone bereits installiert sind)

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November für PC, PlayStation und Xbox. Es wird wahrscheinlich das letzte Spiel der Reihe sein, das Nintendos Formate überspringt, da Microsoft (dem heute Activision Blizzard gehört) einen Deal mit Nintendo abgeschlossen hat, um auch zukünftige Call of Duty-Plattformen für die Plattformen von Nintendo zu liefern - etwas, das hoffentlich eine neue Konsole beinhalten wird, da die Switch Gerüchten zufolge 2024 ersetzt werden soll.