Call of Duty: Modern Warfare III hat keine Platin-Trophäe für PlayStation 5

HQ

Lange Zeit war es ungewiss, ob Call of Duty in diesem Jahr eine ordentliche Installation erhalten würde, da behauptet wurde, dass den Studios mehr Zeit eingeräumt wurde, um die Spiele in Zukunft zu liefern. Stattdessen behauptete die Gerüchteküche, dass es sich nur um einen Premium-DLC für Call of Duty: Modern Warfare II und nicht um ein eigenständiges Spiel handeln würde.

Heute wissen wir, dass Call of Duty: Modern Warfare III morgen startet (zumindest die Kampagne für diejenigen, die vorbestellt haben, während Multiplayer und die offizielle Veröffentlichung ist der 10. November), aber es scheint, als ob die Gerüchte, dass dies einmal ein DLC war, doch wahr sein könnten. Laut dem aufmerksamen Nutzer PowerPyx auf X stellt sich heraus, dass es sich bei dem Spiel technisch gesehen um einen DLC für Call of Duty: Modern Warfare II für PlayStation 5 handelt, was bedeutet, dass sie sich die Trophäenliste teilen. Und da jedes Spiel nur eine Platintrophäe haben kann, hat Call of Duty: Modern Warfare III keine.

Wenn du unbedingt eine Platin-Trophäe haben willst, kannst du dir eine für PlayStation 4 holen, da diese Version ein anderes Setup hat. Ob das im Nachhinein geklärt wird, bleibt abzuwarten, aber es könnte problematisch werden, da es bedeuten würde, dass Sony zwei Platin-Trophäen für Modern Warfare II zulassen müsste. Xbox ist davon nicht betroffen, da sie ein anderes punktebasiertes System mit Erfolgen haben.

Einige Leute in den sozialen Medien und in Spieleforen wie ResetEra spekulieren, dass Modern Warfare III wie ursprünglich gemunkelt ein DLC sein sollte, aber dass dies geändert wurde, als Microsoft seine Absicht ankündigte, Activision Blizzard Anfang 2022 zu kaufen. Da Sony die Vermarktungsrechte für ein weiteres Spiel der Call of Duty-Reihe hatte, konnten Microsoft und Activision Blizzard aus dem Deal aussteigen, indem sie Modern Warfare III zu einer vollständigen Veröffentlichung machten, was bedeutet, dass Sonys Vermarktungsrechte in diesem Jahr statt im nächsten Jahr enden und stattdessen Xbox alle Rechte geben.