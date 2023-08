Call of Duty: Modern Warfare III für den Start im November bestätigt

HQ

Letzten Mittwoch bestätigte Activision, dass sie diese Woche endlich offiziell das diesjährige Call of Duty enthüllen würden, und wir mussten auch nicht weit darauf eingehen.

Sledgehammer, die Hauptentwickler des Spiels, haben uns einen Teaser-Trailer gegeben, der bestätigt, dass das diesjährige Spiel Call of Duty: Modern Warfare III heißt und am 10. November erscheinen wird. John Price warnt uns auch davor, unsere Feinde lebendig zu begraben, bevor ein kurzes Bild deutlich macht, dass die Post-Credit-Szene von Call of Duty: Modern Warfare II mit Vladimir Makarow, der sich auf die "No Russian"-Mission von 2009 in MW2 bezieht, offensichtlich angeteasert hat, was uns in dieser Fortsetzung erwartet. Wir werden sehen, ob das bedeutet, dass Call of Duty: Modern Warfare III eine so umstrittene Mission wie die von 2009 hat oder nicht, in drei Monaten.

Erwarten Sie, in den Tagen und Wochen nach dem Enthüllungsereignis des Spiels viel mehr zu erfahren i Call of Duty: Warzone 2.