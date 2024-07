Call of Duty: Modern Warfare III erscheint morgen im Game Pass

HQ

Eine der häufigsten Fragen, die Microsoft seit der Übernahme von Activision Blizzard King gestellt wurde, war, wann Call of Duty und andere große und/oder beliebte Spiele zum Game Pass hinzugefügt werden. Wir wussten bereits, dass Call of Duty: Black Ops 6 dieses Jahr erscheinen wird, wenn es im Oktober erscheint, aber die Gerüchte, dass wir nicht so lange auf andere Spiele der Serie warten müssen, haben sich offensichtlich als wahr herausgestellt.

Microsoft bestätigt, dass das letztjährige Call of Duty: Modern Warfare III am 24. Juli zum Game Pass für Konsole, PC Game Pass und Game Pass Ultimate hinzugefügt wird. Das ist morgen, wenn Sie aufgehört haben zu zählen.

Wir haben noch nichts über andere Call of Duty-Spiele erfahren, die in den Game Pass kommen, also werden wir sehen, wie lange es dauert, bis der Rest in die Bibliotheken aufgenommen wird.