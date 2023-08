Call of Duty: Modern Warfare III Enthüllungs-Event für nächste Woche in Warzone 2.0 angesetzt

HQ

Vor dem Start der neuesten Staffel von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 verriet Activision, dass es irgendwann eine Reveal Event für Call of Duty: Modern Warfare III im Battle Royale. Seitdem haben wir die offizielle Ankündigung des kommenden Shooters erhalten, in der darauf hingewiesen wurde, dass das Spiel am 10. November debütieren wird. Jetzt hat Activision auch ein Datum für die vollständige Enthüllung des Spiels festgelegt.

Wie in einem Beitrag auf X erwähnt, hat Activision gesagt, dass sich die Fans am 17. August auf ein Reveal Event in Call of Duty: Warzone 2.0 freuen können. Es gibt keine Ahnung, wie genau das aussehen wird, aber frühere ähnliche Events enthielten Mega- und einzigartige Momente, die oft einige Goodies im Spiel belohnen.

Sie können auch eine Nachricht an eine Activision-Nummer senden, wenn Sie mit Marketing-Unsinn über das Spiel bombardiert werden möchten.

Wirst du dir die Reveal Event ansehen?