Call of Duty: Modern Warfare II verliert seinen Komponisten

Einer der Komponisten, die an Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone arbeiten, hat angekündigt, dass sie nicht mehr mit Activision an der berühmten Shooter-Serie arbeiten werden.

Wie in einer Erklärung erwähnt, hat Sarah Schachner gesagt, dass die "zunehmend herausfordernde" Dynamik mit dem Audiodirektor des Projekts in die Entscheidung eingeflossen ist, die Serie zu verlassen.

"Ich muss leider sagen, dass ich nicht mehr Musik für MWII / Warzone komponieren kann", sagte Schachner. "In den letzten Monaten ist die Arbeitsdynamik mit dem Audiodirektor immer schwieriger geworden und ich sehe keinen Weg nach vorne. Im Moment bin ich mir über den Status und den Veröffentlichungsplan für den Soundtrack nicht sicher, da er mir aus den Händen genommen wurde."

Schachner fährt fort: "Obwohl ich keine Kontrolle darüber habe, wie die Musik im Spiel präsentiert wird, ist das, was auf dem Soundtrack veröffentlicht wird, nicht meine künstlerische Absicht in Bezug auf Mixing und Mastering. Mike Dean war ein Teil der kreativen Vision für das Album, ebenso wie Mixer Frank Wolf. Wir haben Soundtrack-Master von Mike in der Hand, die man leider nie zu hören bekommen wird."

Schachner würdigt die Arbeit des gesamten Teams bei der Erstellung des Soundtracks und dankt sogar einigen der Musiker, die dazu beigetragen haben, den Score zum Leben zu erwecken, bevor er hinzufügt: "Ich fühle mich den Fans gegenüber verpflichtet, authentisch mit dem Spiel und seinem Sound umzugehen, an dem ich seit vielen Jahren beteiligt bin."